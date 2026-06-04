Karabük'te iskeleden düşen işçi yaralandı
Karabük'te iskeleden düşen işçi, tedavi altına alındı.
Karabük'te iskeleden düşen işçi, tedavi altına alındı.
Soğuksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katındaki iskelede çalışan yabancı uyruklu işçi A.O. (24) henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.
A.O'nun yaralandığı fark eden çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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