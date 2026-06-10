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        Karabük'te izinsiz kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen izinsiz kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Karabük'te izinsiz kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen izinsiz kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu'da kaçak kazı yapan 6 zanlıyı suçüstü yakaladı.

        Operasyonda, jeneratör, dedektör, hilti, 3 hiltiye ait delici uç, uzatma kablosu ve 4 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

        İlçedeki uyuşturucu operasyonunda da 2 şüphelinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 118 sentetik ecza ele geçirildi, cep telefonuna el konuldu.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde yapılan 2 operasyonda ise 2 zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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