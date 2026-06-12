Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi. Program kapsamında Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu. Daha sonra 5000 Evler Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Programlara, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, askeri yetkililer ve emniyet mensupları katıldı.

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