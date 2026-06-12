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        Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Program kapsamında Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu.

        Daha sonra 5000 Evler Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

        Programlara, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, askeri yetkililer ve emniyet mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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