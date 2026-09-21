Karabük'te motosiklet sürücülerinin tüneldeki hatalı sollaması kamerada
Karabük'ün Yenice ilçesinde motosiklet sürücülerinin tünelde hatalı sollama yapmaları araçtaki kamerayla görüntülendi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde motosiklet sürücülerinin tünelde hatalı sollama yapmaları araçtaki kamerayla görüntülendi.
Karabük-Zonguldak kara yolu Balıkısık Tüneli'nde ilerleyen 3 motosikletli hatalı sollama yaptı.
O anlar, motosiklet sürücülerinin solladıkları araçlardan birindeki kamera tarafından kaydedildi.
Görüntülerde 3 motosikletlinin tünelde hatalı sollama yapması, bir sürücünün sollama sırasında motosikletinin ön tekerleğini kaldırması yer alıyor.
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