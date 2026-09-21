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        Karabük'te motosiklet sürücülerinin tüneldeki hatalı sollaması kamerada

        Karabük'ün Yenice ilçesinde motosiklet sürücülerinin tünelde hatalı sollama yapmaları araçtaki kamerayla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Karabük'te motosiklet sürücülerinin tüneldeki hatalı sollaması kamerada

        Karabük'ün Yenice ilçesinde motosiklet sürücülerinin tünelde hatalı sollama yapmaları araçtaki kamerayla görüntülendi.

        Karabük-Zonguldak kara yolu Balıkısık Tüneli'nde ilerleyen 3 motosikletli hatalı sollama yaptı.

        O anlar, motosiklet sürücülerinin solladıkları araçlardan birindeki kamera tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde 3 motosikletlinin tünelde hatalı sollama yapması, bir sürücünün sollama sırasında motosikletinin ön tekerleğini kaldırması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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