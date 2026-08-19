Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran soğanı dikim etkinliği yapıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Kaya, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın, Safranbolu'da yüzyıllardır yetiştirilen ve dünya genelinde kalitesiyle bilinen baharat olduğunu söyledi.

Safranbolu safranının, Türk Patent Enstitüsünden coğrafi işaret alarak tescillendiğini aktaran Kaya, "Safranbolu safranı 2024'te Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alarak Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan ilk Türk baharatı olmuştur." dedi.

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Kaya, Safranbolu safranının AB'den tescil almasının, baharatın uluslararası alanda bilinir olmasını sağladığını ve küresel ölçekte prestij kazandırdığını ifade etti.

İlçede 110 dekar alanda 51 yetiştirici tarafından her yıl 55-60 kilogram safran üretimi yapıldığından bahseden Kaya, şöyle devam etti:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleri ve öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda safran bitkisine ve soğanına zarar veren risk faktörlerini belirledik. Köstebek, kör fare, tarla faresi, Manas kurdu (mayıs böceği), yabancı ot, domuz gibi yabani hayvanlar, dolu, sel ve aşırı yağış gibi kötü hava koşulları... Safran yetiştiriciliğinde risk oluşturan 7 faktörün elimine edilmesi ve aynı zamanda safranın en güzel ve verimli yetişebileceği toprak yapısının belirlenmesi amacıyla projeyi yaptık."

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Yaygınlaştırılması planlanan projeyi şimdilik 2 işletmede uygulayacaklarını dile getiren Kaya, ekim-kasım aylarında safran çiçeklerinin gelişimini ve safran verimini gözlemleyeceklerini söyledi.

Kaya, ikinci yıl sonunda safran soğanları söküldüğünde safran soğanlarının çoğalma sayısı, büyüklüğü ve sağlık durumlarını değerlendirip sonuç raporu çıkaracaklarını ve tüm yetiştiricilerle paylaşacaklarını belirtti.

Projede 4 çeşit toprak ve 7 çeşit metodun denemesini yaptıklarından bahseden Kaya, demonstrasyon (uygulamalı gösterim) çalışmasında kullanacakları bu topraklardan numuneler aldıklarını, laboratuvara gönderdiklerini ve sonuçlarını aldıklarını sözlerine ekledi.

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Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da safranı daha yüksek verimde ve daha yüksek kalitede hangi toprakta, hangi koşullarda yetiştiğini öğrenmeyi amaçladıklarını belirterek, bu doğrultuda yaptıkları uygulamalardan bahsetti.

Güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini dile getiren Yılmaz, "2 yıllık bir proje, 2 yıl sonra sonuçları paylaşacağız. Hedefimiz safran çiçeğinin hem randımanını hem de sürdürülebilirliğini artırmak çünkü safran çok fazla emek ve işçilik isteyen bir bitki. Olabildiğince sürdürülebilirliğini artırarak hem ülke ekonomimize hem bölgemize katkı sağlamak için üreticilerimiz için yapılan proje." dedi.

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Konuşmaların ardından safran soğanları toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve ilgililer katıldı.

Daha sonra proje kapsamında Çavuş Mahallesi'nde Onur Şen'e ait safran bahçesinde safran soğanları ekildi.