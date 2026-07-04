Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te Safranbolu Ultra Trail yarışları başladı

        Karabük'te Safranbolu Ultra Trail yarışları başladı

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde ilk kez düzenlenen Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN) yarışları start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Karabük'te Safranbolu Ultra Trail yarışları başladı

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde ilk kez düzenlenen Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN) yarışları start aldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Safranbolu Belediyesinin desteğiyle Kazdağlıoğlu Meydanı'nda "Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk" sloganıyla başlayan organizasyonda sporcular 13, 19 ve 48,5 kilometrelik etaplarda mücadele ediyor.


        Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Mısır'dan 550 sporcu katılıyor.


        Organizasyon, yarın 6 kilometrelik etabın ardından düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Yeni bir yol açacağız (5)
        Özgür Özel: Yeni bir yol açacağız (5)
        Özgür Özel'den 'dini değerleri aşağılayan' Deniz Göktaş'a destek
        Özgür Özel'den 'dini değerleri aşağılayan' Deniz Göktaş'a destek
        Bakan Işıkhan: İstihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam...
        Bakan Işıkhan: İstihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam...
        Bakan Işıkhan'dan Karabük'e 2 bin kişilik kontenjan müjdesi
        Bakan Işıkhan'dan Karabük'e 2 bin kişilik kontenjan müjdesi
        Bakan Işıkhan, Karabük'te "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda...
        Bakan Işıkhan, Karabük'te "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda...
        Bakan Işıkhan, Karabük'te "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları"...
        Bakan Işıkhan, Karabük'te "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları"...