Karabük'te Safranbolu Ultra Trail yarışları başladı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde ilk kez düzenlenen Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN) yarışları start aldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Safranbolu Belediyesinin desteğiyle Kazdağlıoğlu Meydanı'nda "Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk" sloganıyla başlayan organizasyonda sporcular 13, 19 ve 48,5 kilometrelik etaplarda mücadele ediyor.





Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Mısır'dan 550 sporcu katılıyor.





Organizasyon, yarın 6 kilometrelik etabın ardından düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

