Karabük'te su verimliliği kampanyası başlatıldı

Karabük Belediyesi, kaynaklarının korunması, israfın önlenmesi ve toplumsal bilincin artırılması amacıyla su verimliliği kampanyası başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, küresel iklim değişikliği ve kuraklık riski karşısında su kaynaklarının önemine dikkat çekmeyi hedefleniyor.





"Her Damlası Bir Hayat" sloganıyla başlatılan kampanyayla kentte farkındalık çalışması yürütülüyor.



Sosyal medya platformlarında "suyuverimlikullan" etiketiyle desteklenen faaliyetlerde, suyun her damlasının gelecek için kritik bir değer taşıdığı vurgulanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, suyun ikame edilemez hayati bir kaynak olduğunu belirtti.



Gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakma yolunun, bugünden atılacak tasarruf adımlarından geçtiğini ifade eden Çetinkaya, şunları kaydetti:



"Musluğumuzdan akan her damla su, sadece günlük bir ihtiyaç değil, yarınlarımızın ve yaşamın ta kendisidir. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve günlük hayatımızda göstereceğimiz küçük bir hassasiyet, yarınlarımız için büyük fark yaratacaktır. Tüm hemşehrilerimi suyumuzu verimli kullanmaya ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum."

