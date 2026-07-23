Karabük'te tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.



Ş.K. idaresindeki 78 SP 266 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü yakınlarında M.K. yönetimindeki 37 ER 619 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada otomobilin sürücüsü Ş.K. ile yanındaki Şehri K. (75) ve Ş.K. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Şehri K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

