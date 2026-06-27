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        Karabük'te tünelde otomobilin çarptığı bozayı yaralandı

        Karabük'te tünelde otomobilin çarptığı bozayı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 03:50 Güncelleme:
        Karabük'te tünelde otomobilin çarptığı bozayı yaralandı

        Karabük'te tünelde otomobilin çarptığı bozayı yaralandı.

        N.K. idaresinde 48 AG 818 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cildikısık Tüneli'nde bozayıya çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle hayvan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ile Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ayıyı tedavi etmek amacıyla çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu iğnelerle hayvana müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasına rağmen tünelden kaçan ayı, karşı şeride geçerek yaklaşık 10 metre yükseklikten Eskipazar Çayı'na düştü.

        Ayının vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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