Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Operasyonlarda, 7 zanlının üzerlerinde yapılan aramada, 2 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 45 gram sentetik uyuşturucu, 90 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.