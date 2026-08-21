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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, 7 zanlının üzerlerinde yapılan aramada, 2 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 45 gram sentetik uyuşturucu, 90 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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