Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ruhi İlteroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ruhi İlteroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kalp yetmezliği nedeniyle kentte tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren İlteroğlu'nun cenazesi, hastane morgundan alındı.

        İlteroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi Fatih Camisi'ne getirildi.

        Öğle vakti kılınan namazın ardından İlteroğlu'nun cenazesi, 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, İlteroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı

        Benzer Haberler

        Karabük'te 2 yılda büyük dönüşüm: 145 bin ton asfalt serildi
        Karabük'te 2 yılda büyük dönüşüm: 145 bin ton asfalt serildi
        Karabük'te emeklilere ulaşım desteği: 60-64 yaş arasına yüzde 50 indirim
        Karabük'te emeklilere ulaşım desteği: 60-64 yaş arasına yüzde 50 indirim
        Karabük'te "AK Parti Vefa Buluşması" programı düzenlendi
        Karabük'te "AK Parti Vefa Buluşması" programı düzenlendi
        Karabük'te uyuşturucu operasyonu
        Karabük'te uyuşturucu operasyonu
        Milletvekili Şahin: "AK Parti, Karabük'te birçok meseleyi çözüme kavuşturdu...
        Milletvekili Şahin: "AK Parti, Karabük'te birçok meseleyi çözüme kavuşturdu...
        Ot yangını büyümeden söndürüldü
        Ot yangını büyümeden söndürüldü