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        Karabük'te yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Karabük'te yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Gümelik köyünde A.O'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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