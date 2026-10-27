Karabük'ten kısa kısa

Eflani ilçesi köy muhtarları, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman'ı ziyaret etti.

Kirman'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Eflani İl Genel Meclisi üyeleri Mesut Aydın ve Ahmet Koç'un da hazır bulunduğu ziyarette, ilçeye kazandırılan hizmetler ve hayata geçirilecek yeni çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kirman, Eflani için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya, vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini kaydetti.

- "Güvenli Okullar, Huzurlu Yarınlar" denetimi

Karabük'te kolluk kuvvetleri tarafından "Güvenli Okullar, Huzurlu Yarınlar" denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul çevrelerinde, bahçelerinde ve öğrenci servislerinde gerçekleştirilen denetimlerle olası risklere karşı önleyici tedbirler alınıyor, öğrencilerin güvenliği için gerekli kontroller yürütülüyor.

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- "Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı"

Karabük'te Vali Oktay Çağatay başkanlığında "Okul Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla, ilgili bakanlıklar arasında imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, ilgili kurum temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda okul ve çevre güvenliği, öğrencilerin fiziksel ve psikososyal yönden korunması, akran nezaketsizliği ve bağımlılıkla mücadele, dijital güvenlik, risklerin erken tespiti ve kurumlar arası işbirliği konuları ele alındı.