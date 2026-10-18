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        Karabük'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Karabük'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        İl genelinde sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Ömür Ahmet Kıran mevkisinde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü.

        Bölgedeki kar manzaraları dronla görüntülendi.

        Mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşlardan Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, sürprizle karşılaşarak kar yağışına denk geldiklerini söyledi.

        Hasan Gül de hem gezmek hem de mantar toplamak için geldiklerini belirterek, "Mantar toplamaya geldik, karla karşılaştık. İkisi sürpriz oldu bize. Bulabildiğimiz kadar mantar topladık, aramaya devam edeceğiz." dedi.

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        Ailesiyle gelen Önder Günaydın, kar yağdığını internette gördüklerini ifade ederek, "Bu havayı çocuklarımızla değerlendirmek istedik. Bizim için de güzel bir ortam oldu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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