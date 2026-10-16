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        KARDEMİR, TEKNOFEST'te sponsor olduğu Karabük Üniversitesi öğrencilerini ağırladı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR), TEKNOFEST 2026 kapsamında sponsorluk desteği sağladığı Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerini fabrikada konuk ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 17:41 Güncelleme:
        KARDEMİR, TEKNOFEST'te sponsor olduğu Karabük Üniversitesi öğrencilerini ağırladı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR), TEKNOFEST 2026 kapsamında sponsorluk desteği sağladığı Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerini fabrikada konuk ettiği bildirildi.

        Şirketten yapılan açıklamada, KARDEMİR'in KBÜ TEKNOFEST ekiplerini, TEKNOFEST Koordinatörlüğünü ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Karabük Temsilciliğini ağırladığı belirtildi.

        Öğrencilerin, geliştirdikleri projeleri KARDEMİR yöneticileri ve çalışanlarıyla paylaştıkları aktarılan açıklamada, düzenlenen teknik geziyle demir-çelik üretiminin ve sanayi uygulamalarının yerinde incelendiği kaydedildi.

        Açıklamada, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'in, gençlerin yenilikçi fikirlerini projelere dönüştürdüğü ve mühendislik yetkinliklerini ortaya koyduğu önemli platform olduğu kaydedildi.

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        Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda öncü rol üstlenen KARDEMİR'in, gençlerin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına verdiği destekle akademik bilgi birikimini sanayi deneyimiyle buluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "TEKNOFEST 2026 yarışmalarına katılan ve projelerine KARDEMİR tarafından sponsorluk desteği sağlanan KBÜ öğrencileri, yapay zeka, elektronik harp, otonom sistemler ve çip tasarımı gibi farklı teknoloji alanlarında geliştirdikleri projeleri KARDEMİR yöneticilerine ve çalışanlarına tanıttı. Üniversite ekibinin TEKNOFEST 2026 Hyperloop kategorisinde elde ettiği Türkiye ikinciliği de öğrencilerin mühendislik alanındaki başarıları arasında öne çıktı."

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        Proje sunumlarının ardından düzenlenen teknik gezide öğrencilerin Kok Fırınları, Çelikhane, Çubuk Kangal Haddehanesi ve Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek demir-çelik üretiminin farklı aşamalarını yerinde gözlemlediği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Gençler, akademik eğitimleri sırasında edindikleri teorik bilgilerin üretim süreçlerindeki uygulamalarını inceleme ve mühendislik faaliyetlerini yakından tanıma imkanı elde etti. KARDEMİR, gençlerin teknoloji projelerine sağladığı sponsorluk desteğini üretim sahasındaki deneyim paylaşımıyla güçlendirerek üniversite-sanayi işbirliğine ve Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sunmaya devam ediyor."

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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