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        KARDEMİR'den Çek Cumhuriyeti'ne demir yolu tekeri ihracatı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Çek Cumhuriyeti'ne demir yolu tekeri ihraç edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 12:18 Güncelleme:
        KARDEMİR'den Çek Cumhuriyeti'ne demir yolu tekeri ihracatı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Çek Cumhuriyeti'ne demir yolu tekeri ihraç edecek.

        KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin entegre demir çelik üreticilerinden KARDEMİR'in, katma değeri yüksek ürün gruplarında ihracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

        Fabrikanın demir yolu sanayisindeki üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

        "Bu kapsamda şirketimiz ile Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren müşterimiz arasında yaklaşık 2,25 milyon dolar değerinde demir yolu tekeri tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında yer alan demir yolu tekerleri, KARDEMİR tarafından ilk kez üretilen ve uluslararası pazarlara sevk edilen ürünler olma özelliğini taşımaktadır. Bu yönüyle söz konusu anlaşma, şirketimizin ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve ihracat pazarlarındaki etkinliğinin artırılması açısından önemli kilometre taşı niteliğindedir. Sözleşme kapsamındaki ilk sevkiyat ise dün başarıyla gerçekleştirilmiştir."

        KARDEMİR'in 2019'da devreye aldığı Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ile Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekeri üreticisi olarak faaliyet gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Yıllık 200 bin adet üretim kapasitesine sahip tesis, yük ve yolcu vagonları, lokomotifler, yüksek hızlı trenler ve hafif raylı sistemlerde kullanılan farklı tiplerde demir yolu tekerlerinin uluslararası standartlarda üretimine imkan sağlamaktadır. Türkiye'nin uzun yıllar ithalat yoluyla karşıladığı demir yolu tekeri ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanmasında öncü rol üstlenen şirketimiz, sahip olduğu üretim kapasitesi ve teknik kabiliyetleri sayesinde yurt içi talebin karşılanmasına katkı sunarken, yüksek katma değerli ürünlerde ihracat faaliyetlerini de istikrarlı şekilde artırmaktadır." ifadesi kullanıldı.


        Açıklamada, fabrikanın Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalarda müşteri portföyünü genişletmeye devam ettiği belirtilerek, şirketin demir yolu tekeri üretimindeki bilgi birikimi, kalite anlayışı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirdiği, demir yolu tekeri, teker seti ve demir yolu rayı üretimindeki yetkinlikleriyle ülkenin demir yolu sanayisinin gelişimine katkı sunmayı, stratejik ürün gruplarında ihracatını artırmayı ve Türkiye ekonomisine değer üretmeyi sürdüreceği kaydedildi.

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