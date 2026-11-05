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        KBÜ'de birimler arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) idari işleyişin geliştirilmesi ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:01 Güncelleme:
        KBÜ'de birimler arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) idari işleyişin geliştirilmesi ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

        Karabük Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda, idari birimlerin çalışmaları, kurumsal hizmetlerin etkinliği ve yeni dönem projeleri ele alındı.

        KBÜ Senato Toplantı Odası'nda Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile daire başkanları katıldı.

        Toplantıda, idari birimlerin iş süreçleri, birimler arası iş birliği ve yeni dönemde planlanan faaliyetler değerlendirildi. Daire başkanlıklarının yürüttüğü rutin ve dönemsel çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, kurumsal hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik adımlar görüşüldü.

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        Üniversitenin gelişim hedefleri doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan projelerin de ele alındığı toplantıda, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal iletişimin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

        Toplantı, daire başkanlarının birim faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

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