KBÜ'de birimler arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Üniversitenin gelişim hedefleri doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan projelerin de ele alındığı toplantıda, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal iletişimin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantıda, idari birimlerin iş süreçleri, birimler arası iş birliği ve yeni dönemde planlanan faaliyetler değerlendirildi. Daire başkanlıklarının yürüttüğü rutin ve dönemsel çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, kurumsal hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik adımlar görüşüldü.

KBÜ Senato Toplantı Odası'nda Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile daire başkanları katıldı.

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