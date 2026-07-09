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        KBÜ'de diş hastalıklarının erken tespiti için yapay zeka tabanlı sistem geliştiriliyor

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) diş hastalıklarının erken tespiti için yapay zeka tabanlı sistem geliştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:36 Güncelleme:
        KBÜ'de diş hastalıklarının erken tespiti için yapay zeka tabanlı sistem geliştiriliyor

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) diş hastalıklarının erken tespiti için yapay zeka tabanlı sistem geliştiriliyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan'ın yürütücülüğündeki proje kapsamında geliştirilen "DentiAssist" yazılımıyla, panoramik diş radyografilerinin yapay zeka ile analiz edilmesine yönelik çalışma yapılıyor.

        Yaklaşık 10 bin panoramik diş görüntüsünden oluşturulan veri seti üzerinde geliştirilen sistem, diş çürüğü, gömük diş ile çeşitli patolojileri tespit edebiliyor.

        Dişlerin ve anatomik yapıların segmentasyonu ile numaralandırmasını gerçekleştiren yazılım, hekimlerin tanı ve değerlendirme süreçlerine destek sunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, yazılımın diş hekimliğinde kullanılan panoramik radyografilerde hastalıkların tespiti ve tedavisine yönelik derin öğrenme tabanlı bir sistem olduğunu belirtti.

        Yazılımın hem görüntü etiketleme hem de yapay zeka modellerinin geliştirilmesi için kullanıldığını aktaran Özcan, "Projemiz Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından destekleniyor, altı ayı tamamlamış bulunuyoruz. Veri toplama çalışmaları tamamlandı. Şu anda derin öğrenme modellerini verilere uygulama aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

        Projede araştırmacı olarak görev alan Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Adem Pekince de 2018 yılından beri bilgisayar mühendisleriyle diş hekimliğinde yapay zekanın kullanımı konusunda çalıştıklarını bildirdi.

        Geliştirdikleri yazılımın aynı zamanda öğrencilerin eğitimine de katkıda bulunduğunu aktaran Pekince, "Başında bir eğitmen olmadan öğrenciler, klinik ortamda karşılaşabilecekleri bir hastanın radyografisindeki diş çürükleri, patolojileri ya da nadir görülen bazı kalsifikasyonlar hakkında fikir elde edebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Prof. Dr. Yasin Yaşa ile Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Karaoğlu'nun araştırmacı olarak yer aldığı projeye, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi gören üç kişi ile bilgisayar bilimleri alanında doktora yapan iki öğrenci de katkı sağlıyor.

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