Çiftçi, sunumunda sanayi kuruluşlarında bütçe ve finans yönetiminin önemini, sektörün işleyişini ve finansal yönetim süreçlerini anlattı.

KBÜ Millî Teknoloji Atölyesi'nde düzenlenen söyleşiye KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi konuşmacı olarak katıldı. Programa, özellikle TEKNOFEST süreçlerinde görev alan ve teknoloji odaklı çalışmalarda bulunan öğrencilerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar da iştirak etti.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Söyleşileri kapsamında, "Sanayide Bütçe ve Finans Yönetimi" başlıklı program gerçekleştirildi.

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