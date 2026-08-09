Safranbolu yılın ilk yarısında 104 bin 258 konaklamalı yerli ve yabancı turist ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk yarısında 104 bin 258 konaklamalı yerli ve yabancı turist ağırladı.



Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mutlu Çidem, gazetecilere, ilçenin tarihi konakları, hanları, hamamları ve özgün yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olduğunu söyledi.



Yılın ilk 6 aylık döneminde Safranbolu'da konaklayan yerli misafir sayısının 83 bin 366, yabancı misafir sayısının ise 20 bin 892 olduğunu belirten Çidem, toplam misafir sayısının 104 bin 258 olduğunu kaydetti.



Gelen misafir ve konaklama sayısını artırmak amacıyla dernek olarak diğer kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Çidem, "Yabancı sayılarına baktığımız zaman geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13'lük düşüşümüz var fakat yerli misafirlerimizdeki rakamlara baktığımızda açığı buradan kapatmış görünüyoruz. Toplamda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4'lük artış oldu." dedi.



Çidem, Safranbolu'nun konum olarak Ankara'ya yaklaşık 2,5 İstanbul'a ise 3,5 saatlik ulaşım mesafesinde bulunduğundan bahsederek, şöyle devam etti:



"Safranbolu'muz dünya miras listesinde olan bir yer, UNESCO tarafından koruma altında. Tarihi yaşayabileceğiniz, özgünlüğünü koruyan yapıya sahip. Yöresel yemeklerimizle gastronomi olarak farklı tatları tadabiliyorsunuz. Ayrıca etrafımızda sadece Safranbolu değil, Karabük'ün ilçeleri Yenice ve Eflani, yakın olarak da Bartın, Amasra, Bolu, Abant ve Yedigöller bulunuyor. Bunların tamamının destinasyon olarak düşünüldüğünde merkezi noktadayız."



Safran hasadıyla bölgeye talebin artacağına işaret eden Çidem, "Bu sene 10'uncusu düzenlenecek safran hasadı festivali de daha renkli, daha kapsamlı hal alacak. İlk defa uluslararası öneme sahip oldu. Safranbolu Belediyesi ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Ekim ayı içerisinde bunun duyuruları da yapılır." diye konuştu.

