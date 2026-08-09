Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Safranbolu yılın ilk yarısında 104 bin 258 konaklamalı yerli ve yabancı turist ağırladı

        Safranbolu yılın ilk yarısında 104 bin 258 konaklamalı yerli ve yabancı turist ağırladı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk yarısında 104 bin 258 konaklamalı yerli ve yabancı turist ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Safranbolu yılın ilk yarısında 104 bin 258 konaklamalı yerli ve yabancı turist ağırladı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk yarısında 104 bin 258 konaklamalı yerli ve yabancı turist ağırladı.

        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mutlu Çidem, gazetecilere, ilçenin tarihi konakları, hanları, hamamları ve özgün yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olduğunu söyledi.

        Yılın ilk 6 aylık döneminde Safranbolu'da konaklayan yerli misafir sayısının 83 bin 366, yabancı misafir sayısının ise 20 bin 892 olduğunu belirten Çidem, toplam misafir sayısının 104 bin 258 olduğunu kaydetti.

        Gelen misafir ve konaklama sayısını artırmak amacıyla dernek olarak diğer kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Çidem, "Yabancı sayılarına baktığımız zaman geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13'lük düşüşümüz var fakat yerli misafirlerimizdeki rakamlara baktığımızda açığı buradan kapatmış görünüyoruz. Toplamda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4'lük artış oldu." dedi.

        Çidem, Safranbolu'nun konum olarak Ankara'ya yaklaşık 2,5 İstanbul'a ise 3,5 saatlik ulaşım mesafesinde bulunduğundan bahsederek, şöyle devam etti:

        "Safranbolu'muz dünya miras listesinde olan bir yer, UNESCO tarafından koruma altında. Tarihi yaşayabileceğiniz, özgünlüğünü koruyan yapıya sahip. Yöresel yemeklerimizle gastronomi olarak farklı tatları tadabiliyorsunuz. Ayrıca etrafımızda sadece Safranbolu değil, Karabük'ün ilçeleri Yenice ve Eflani, yakın olarak da Bartın, Amasra, Bolu, Abant ve Yedigöller bulunuyor. Bunların tamamının destinasyon olarak düşünüldüğünde merkezi noktadayız."

        Safran hasadıyla bölgeye talebin artacağına işaret eden Çidem, "Bu sene 10'uncusu düzenlenecek safran hasadı festivali de daha renkli, daha kapsamlı hal alacak. İlk defa uluslararası öneme sahip oldu. Safranbolu Belediyesi ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Ekim ayı içerisinde bunun duyuruları da yapılır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!

        Benzer Haberler

        İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
        Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
        Karabük'te hafif ticari araç otomobile çarptı: 7 yaralı
        Karabük'te hafif ticari araç otomobile çarptı: 7 yaralı
        Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi
        Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi
        Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı; 1 ağır yaralı
        Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı; 1 ağır yaralı
        Otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı
        Otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı