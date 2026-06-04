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        Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı

        Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı

        Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Bartın, Karabük ve Zonguldak başta olmak üzere, ihtiyaç halinde diğer bölgelerdeki orman yangınlarına müdahalede görev yapacak helikopter Karabük Cemaller Deposu'na konuşlandırıldı.

        Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen Orta-56 kodlu yangın söndürme helikopteri, 1 Haziran-15 Ekim'de orman yangınlarına erken ve etkin müdahale amacıyla görev yapacak.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, görevli ekibi ziyaret ederek helikopter ve test uçuşları hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Oflu, orman yangınlarıyla mücadeleye güç katacak olan helikopterin, yangın riski açısından bölgenin hassas noktalarından biri olan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Cemaller Deposu'nda konuşlandırıldığını bildirdi.

        Helikopter ekibinin 3 pilot, 2 ormancı teknik eleman ve 3 teknisyenden oluştuğunu kaydeden Oflu, "2025'te yoğun yangın sezonu geçirildi. 2026'da en büyük temennimiz hiçbir orman yangınının çıkmaması. Önleyici tedbirler ve bilinçlendirme çalışmaları artırıldı. Yangınla mücadele ekipleri ise 7/24 teyakkuz halinde göreve hazır. Yeşil vatan için havadan ve karadan, gece gündüz görev başındayız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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