Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bir taraftan içeride tarihi adımlar atarken, diğer taraftan da dört bir yanımızda akmaya devam eden, kanın ve gözyaşının durdurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma hayatından ekonomiye, savunma sanayisinden dış politikaya kadar her alanda, artık yüzyıllık planlar yapan küresel bir aktör haline geldik." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Işıkhan, Kars Valiliğini ziyaret etti.



Burada Şeref Defterini imzalayan ve Vali Ziya Polat'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Işıkhan, daha sonra AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.



Bakan Işıkhan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.



Danışma Meclisinin hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, "Bugün tarihin, kültürün ve doğanın buluşma noktasında, Türkiye'nin, Kafkaslar'a ve Orta Asya'ya açılan kapısında, serhat diyarındayız. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar uzanan tarihi dokusu ve kültürel birikimiyle Kars, adeta bir açık hava müzesi gibi ülkemizin doğusunda yükselen bir değer olmaya devam ediyor. Dünyaya nam salmış peyniri, kaz eti gibi birçok coğrafi işaretli gastronomi ürünüyle, tarım ve hayvancılıktan kış turizmine uzanan bir cazibe merkezi olması, hem şehrimiz hem de ülkemiz için büyük bir zenginlik, büyük bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.



Işıkhan, son çeyrek asırdır ülkeye yapılan yatırımlardan Kars'ın da nasibini aldığını, çalışma hayatından tarım ve turizme, çevre ve şehircilikten sosyal hizmetlere varıncaya kadar yapılan milyarlarca liralık yatırımların kentin değerine değer kattığını kaydetti.



Cumhur İttifakı ortaklarının devraldığı yerel yönetimlerle de destekleyerek Kars'ı sahip olduğu tüm değerleriyle bir dünya markası haline getireceklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:



"Ebu'l-Hasan Harakani Hazretlerinin, insana verdiği değerle şekillenen bu toprakların mayasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi vardır. İşte bizi huzura çıkaracak olan, ülkemiz, milletimiz ve insanlık adına hasbi niyetli tüm hedeflerimize ulaştıracak olan bu anlayıştır. Bizim sorunlarımızı çözecek, Türkiye Yüzyılı idealimizi gerçekleştirecek olan perspektif, tam olarak budur. Bu sebeple, birliği, beraberliği, ben değil biz olma şuurunu siyaset anlayışının merkezine yerleştirmiş bir teşkilatın mensubu olarak ve dünyanın neresinde dost eli bekleyen bir insan, çözülmesi gereken bir sorun olsa her türlü imkanı seferber eden bir liderin, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak, bu toplantıları bir teşkilat programından daha ziyade bir aile buluşması olarak görüyorum."



- "Bugünlere kolay gelmedik"



Bakan Işıkhan, "Biz sadece bir ülkenin değil insanlığın ve dünyanın da kaderinde önemli roller oynamaya devam edeceğiz" ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:



"Davamız, sadece memleket davası değil, aynı zamanda insanlık, adil bir dünyanın inşa davasıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye, gerek iç gerekse de dış politikada büyük bir dönüm noktasının eşiğinde durmaksızın büyümeye, gelişmeye ve kalkınmaya devam ediyor. Bir taraftan içeride tarihi adımlar atarken, diğer taraftan da dört bir yanımızda akmaya devam eden, kanın ve gözyaşının durdurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma hayatından ekonomiye, savunma sanayisinden dış politikaya kadar her alanda, artık yüzyıllık planlar yapan küresel bir aktör haline geldik.



Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün bölgemizde ne kadar çatışma, ne kadar zulüm ve adaletsizlik varsa hepsinin karşısında büyük bir kararlılıkla duruyor, her barış sürecinde mutlaka ve mutlaka önemli bir rol oynuyoruz. Bugün özellikle sağlıkta, sosyal güvenlikte, sosyal hizmetlerde dünyada diğer ülkeler tarafından örnek alınacak bir konuma ulaştık. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugünlere kolay gelmedik. Bu yolları, adım adım yürüdük, bu istikrarlı süreci ilmek ilmek sizlerle birlikte dokuduk."



Teşkilatların bu süreçte gece gündüz demeden çalıştığını ve çalışmaya da devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kars, ülkemizin ve milletimizin geleceği söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmeyen, tarihi, kültürü ve vatanseverliği kadim olan bir şehrimizdir. Biz bu ruhu Milli Mücadele döneminden, Sarıkamış'tan tanıyoruz. Osmanlı döneminde Anadolu'nun gazilik ünvanı alan ve zafer madalyasıyla ödüllendirilen ilk şehri olarak Kars, mücadelenin ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Karslı kardeşlerimizin, gerek sahada halka hizmet ederken gerekse de üretimde ve kalkınmada da aynı ruhla mücadele edeceğine inanıyor, bu hususta şahsen ve Bakanlık olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Kars'ın ekonomisine ve kalkınmasına destek olacak her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, Bakanlık olarak istihdamın geliştirilmesinde, iş gücü uyum programımız kapsamında her zaman Kars'ın yanında olacağız."

