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        Doğu Anadolu'da 655 bin hektarlık ormanda "alev nöbeti"

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 ildeki 655 bin hektarlık orman alanında ekipler, yaz döneminde yangınlara karşı 7 gün 24 saat teyakkuz halinde görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Doğu Anadolu'da 655 bin hektarlık ormanda "alev nöbeti"

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 ildeki 655 bin hektarlık orman alanında ekipler, yaz döneminde yangınlara karşı 7 gün 24 saat teyakkuz halinde görev yapıyor.

        Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'ı kapsayan geniş coğrafyadaki ormanlarda ekipler, yangınların önlenmesi, erken tespit edilmesi ve hızlı müdahale için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Bozayı, vaşak, kurt, karaca, geyik ve tilki gibi çok sayıda yaban hayvanına da ev sahipliği yapan ormanlarda görev yapan personel, yangın gözetleme kulelerinden dürbünlerle çevreyi kontrol ediyor, belirli noktalarda devriye geziyor.

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        Ekipler ayrıca yol kenarları ve ormanlık alanlarda yangına neden olabilecek yanıcı maddelerin temizlenmesine yönelik çalışmalar yürütürken, fotokapan ve dron gibi teknolojik imkanlardan da yararlanıyor.

        Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede önleme, erken uyarı ve hızlı müdahaleyi esas aldıklarını söyledi.

        Bölge müdürlüğünün 6 ili kapsadığını belirten Karakurt, 10 orman işletme müdürlüğü ve bir fidanlık müdürlüğüyle geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerini ifade etti.

        Bölgenin 655 bin hektarlık orman varlığına sahip olduğunu aktaran Karakurt, ormanların yangınların yanı sıra hastalık ve zararlılara ve usulsüz müdahalelere karşı da korunduğunu dile getirdi.

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        Yangınların çıkış nedenlerinin yaklaşık yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Karakurt, ihmal ve tedbirsizliğin ciddi sonuçlara yol açabildiğini vurguladı.

        Karakurt, denetim ve koruma faaliyetlerinde fotokapan ve dronlardan yararlandıklarını, gelişen teknolojileri de mevcut sistemlere entegre ettiklerini kaydetti.

        - "Yangının mevsimi artık yok diyoruz"

        Karakurt, "İhmal, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu maalesef ormanlarımızda yangınlarımızı görmekteyiz. Piknik ateşinin söndürülmeden bırakılması, çöplerden çıkan yangınlar, bahçe temizliği, anız yakılması, kaynak makinesi gibi kıvılcım çıkaran çalışmalar ve çoban ateşleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Aslında yangının mevsimi artık yok diyoruz, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar yangının en kritik olduğu zamanlar diyoruz." dedi.

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        Orman Genel Müdürlüğünün yangınlarla mücadelede önleme, erken uyarı ve hızlı-etkin müdahale olmak üzere üç temel strateji izlediğini anlatan Karakurt, bu kapsamda 2026'nın ocak-temmuz döneminde 1071 orman köyünde yaklaşık 31 bin köylüye, 288 avcı, çoban ve arıcıya, 77 askeri personele, 343 okulda yaklaşık 9 bin öğrenci ve öğretmene eğitim verildiğini bildirdi.

        Karakurt, nisan ayından kasım sonuna kadar yangın sezonu boyunca personelin hafta içi mesai sonrasında ve hafta sonlarında nöbet tuttuğunu belirterek, özel arazöz ekipleriyle 7 gün 24 saat hazır beklediklerini kaydetti.

        - "Dünyada ilk kez İHA'lardan faydalanıyoruz"

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        Yangınların önlenmesinde İHA'ların önemini vurgulayan Karakurt, şöyle devam etti:

        "Görevlilerimiz kritik zamanlarda aynı zamanda ormanlarda devriye atarak dürbünle gözetleyerek yangın gözetleme kulelerimizden ormanlarımızı kontrol ederek dronlar vasıtasıyla olası orman yangınına sebebiyet verecek olumsuz durumların geçiyor.

        Erken uyarı ve etkin müdahale için meteorolojik veriler doğrultusunda yangın riski olan yerlerde de ek tedbirler alıyoruz. Ülkemizde 2020 yılında orman yangınları ile mücadele kapsamında dünyada ilk kez İHA'lardan faydalanıyoruz. İHA'lardan orman yangınlarının erken tespitinde ve yangın yönetiminde çok büyük faydalar sağlıyoruz."

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        Yangınlara müdahalede 19 tam donanımlı arazöz, 56 ilk müdahale aracı, 5 greyder, bir treyler ve bir dozerin görev yaptığını anlatan Karakurt, "Yeşil Vatan' anlayışı ile hareket eden Orman Genel Müdürlüğümüz yalnızca yangınları söndürmeyi değil, yangınların hiç çıkmamasını hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmanın yolu ise toplumun her kesiminin duyarlılığından geçmektedir." şeklinde konuştu.

        - "Ormanlarımızı kendi eviniz gibi koruyun"

        Gençlere seslenen Karakurt, şunları kaydetti:

        "Bir ağacın yetişmesi onlarca, yüzlerce yıl sürüyor. Ancak dikkatsizlik sonucu birkaç dakikada maalesef yok olabiliyor. Lütfen ormanlarımızı kendi eviniz gibi koruyun. Küçük bir dikkatsizlik büyük kayıplara yol açabilir. Küçük bir duyarlılık ise binlerce hektar ormanın ve sayısız canlının hayatını kurtarabilir. 'Yeşil Vatan' hepimizin ortak mirasıdır, bu mirası korumak da hepimizin ortak görevidir."

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        Karakurt, 2026'da alınan tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde Kars'ta temmuz ayının yangınsız geçirildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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