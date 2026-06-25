GÜNCELLEME - Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

Kars'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.



Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.



Hazreti Ali Çarşı Camisi'nin önünde bir araya gelen, Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.



Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sinelerini dövüp vücutlarına zincir vurdu. Yürüyüşe bir kişi, Hz. Hüseyin'i temsilen Zülcenah atıyla katıldı.



Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, Zülfikar kılıçlarıyla yürüyüşe katıldı. Bazı vatandaşlar da korteje eşlik ederek sinelerine vurdu.



Yürüyüşe katılanlar, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Işıklı Camisi önüne gelerek şehitler için dua okudu ve bir süre sonra yürüyüşe devam etti. Garnizon Şehitliği'ne gelen katılımcılar burada tüm şehitlere dua ederek, Aşure Meydanı'na geldi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.



- "Kerbela, doğruluk, sabır, fedakarlık ve haysiyet dersi vermeye devam edecektir"



Kars Valisi Ziya Polat, tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Kerbela'nın üzerinden 1387 yıl geçmiş olsa da Fırat'ın kıyısında susuz bırakılan masumların feryadı, hala insanlığın vicdanında yankılanmaktadır. O çölün kavurucu sıcağında yalnız bırakılan Hz. Hüseyin Efendi'mizin vakur duruşu, bugün de adalet arayan bütün yüreklerin önünde bir meşale gibi yanmaya devam etmektedir." dedi.



Kerbela'nın, yalnızca bir savaşın ya da bir tarih sayfasının adı olmadığına dikkati çeken Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kerbela, bir annenin yüreğine düşen ateştir, bir yetimin gözyaşıdır, susuz bırakılan çocukların mahzun bakışıdır. Kerbela, hakkın, adaletin ve insanlık onurunun uğruna can vermenin adıdır. Hz. Hüseyin Efendi'miz, 'Zulme boyun eğmektense şerefli bir duruşla yaşamayı ve gerektiğinde bu uğurda can vermeyi' insanlığa miras bırakmıştır.



Hz. Peygamber'imizin 'Cennet gençlerinin efendisi' diye müjdelediği Hz. Hüseyin’in şehadeti, her çağın insanına şu soruyu sormaktadır: 'Hakkın yanında mı duracağız yoksa zulüm karşısında susmayı mı tercih edeceğiz?' İşte Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı budur çünkü Hz. Hüseyin'in mücadelesi, bir makam mücadelesi değil adaletin, merhametin, hakkaniyetin ve insanlık onurunun mücadelesidir. Bu yönüyle Kerbela, asırlar geçse de insanlığa doğruluk, sabır, fedakarlık ve haysiyet dersi vermeye devam edecektir."



Hz. Ali Çarşı Cami İmamı Ehlibeyt Alimi Behram Geley de Aşure Günü'nü yad ettiklerini belirterek, "Bugün Aşure, Hz. Hüseyin'in kanının dökülmesiyle öldürülen ve yok olmak üzere olan İslam'ın dirildiği gündür. Aşure, Hz. Hüseyin'in şahadetiyle Emevilerin gerçek mahiyetini ifşa ettiği bir gündür." diye konuştu.

