Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri GÜNCELLEME - Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

        GÜNCELLEME - Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

        Kars'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 09:27 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

        Kars'ta Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.

        Hazreti Ali Çarşı Camisi'nin önünde bir araya gelen, Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.

        Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sinelerini dövüp vücutlarına zincir vurdu. Yürüyüşe bir kişi, Hz. Hüseyin'i temsilen Zülcenah atıyla katıldı.

        Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, Zülfikar kılıçlarıyla yürüyüşe katıldı. Bazı vatandaşlar da korteje eşlik ederek sinelerine vurdu.

        Yürüyüşe katılanlar, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Işıklı Camisi önüne gelerek şehitler için dua okudu ve bir süre sonra yürüyüşe devam etti. Garnizon Şehitliği'ne gelen katılımcılar burada tüm şehitlere dua ederek, Aşure Meydanı'na geldi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.

        - "Kerbela, doğruluk, sabır, fedakarlık ve haysiyet dersi vermeye devam edecektir"

        Kars Valisi Ziya Polat, tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Kerbela'nın üzerinden 1387 yıl geçmiş olsa da Fırat'ın kıyısında susuz bırakılan masumların feryadı, hala insanlığın vicdanında yankılanmaktadır. O çölün kavurucu sıcağında yalnız bırakılan Hz. Hüseyin Efendi'mizin vakur duruşu, bugün de adalet arayan bütün yüreklerin önünde bir meşale gibi yanmaya devam etmektedir." dedi.

        Kerbela'nın, yalnızca bir savaşın ya da bir tarih sayfasının adı olmadığına dikkati çeken Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kerbela, bir annenin yüreğine düşen ateştir, bir yetimin gözyaşıdır, susuz bırakılan çocukların mahzun bakışıdır. Kerbela, hakkın, adaletin ve insanlık onurunun uğruna can vermenin adıdır. Hz. Hüseyin Efendi'miz, 'Zulme boyun eğmektense şerefli bir duruşla yaşamayı ve gerektiğinde bu uğurda can vermeyi' insanlığa miras bırakmıştır.

        Hz. Peygamber'imizin 'Cennet gençlerinin efendisi' diye müjdelediği Hz. Hüseyin’in şehadeti, her çağın insanına şu soruyu sormaktadır: 'Hakkın yanında mı duracağız yoksa zulüm karşısında susmayı mı tercih edeceğiz?' İşte Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı budur çünkü Hz. Hüseyin'in mücadelesi, bir makam mücadelesi değil adaletin, merhametin, hakkaniyetin ve insanlık onurunun mücadelesidir. Bu yönüyle Kerbela, asırlar geçse de insanlığa doğruluk, sabır, fedakarlık ve haysiyet dersi vermeye devam edecektir."

        Hz. Ali Çarşı Cami İmamı Ehlibeyt Alimi Behram Geley de Aşure Günü'nü yad ettiklerini belirterek, "Bugün Aşure, Hz. Hüseyin'in kanının dökülmesiyle öldürülen ve yok olmak üzere olan İslam'ın dirildiği gündür. Aşure, Hz. Hüseyin'in şahadetiyle Emevilerin gerçek mahiyetini ifşa ettiği bir gündür." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Belediye otobüsünde kalbi durdu! İlk durak: Hastane!
        Belediye otobüsünde kalbi durdu! İlk durak: Hastane!
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi

        Benzer Haberler

        Kars'ta matem yürüyüşü
        Kars'ta matem yürüyüşü
        Kars'ta tarım ekipleri aşırı yağışlardan sonra hastalıklara karşı seferber...
        Kars'ta tarım ekipleri aşırı yağışlardan sonra hastalıklara karşı seferber...
        Kars'ta Kerbela şehitleri anılıyor
        Kars'ta Kerbela şehitleri anılıyor
        Kars'ta yüzlerce kişi ağıtlar yakıp, sine vurarak Kerbela şehitlerini andı
        Kars'ta yüzlerce kişi ağıtlar yakıp, sine vurarak Kerbela şehitlerini andı
        Kars'ta Tasua Gecesi merasiminde binlerce kişi yürüdü
        Kars'ta Tasua Gecesi merasiminde binlerce kişi yürüdü
        Kars'ta öğrenciler aileleriyle uçurtma uçurdu
        Kars'ta öğrenciler aileleriyle uçurtma uçurdu