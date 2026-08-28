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        Kafkas Üniversitesi ile Beyazay Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Kars'ta, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ile Beyazay Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı, derneğin kentteki şubesinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 23:21 Güncelleme:
        Kafkas Üniversitesi ile Beyazay Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Kars'ta, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ile Beyazay Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı, derneğin kentteki şubesinin açılışı yapıldı.

        KAÜ Merkezi Kampüsü Senato Toplantı Odasında düzenlenen imza töreninde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Engin Kılıç ve Prof. Dr. Selçuk Ural ile Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva hazır bulundu.

        Kılıç ve Ayva, işbirliği​​​​​​​ protokolünü imzaladı.

        Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayva, desteklerinden dolayı Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ederek, "Farklı bir açılım yapabilmek, üniversitenin bilgi birikiminin topluma yansımasına destek olmak veya bunun için çaba sarf etmek her türlü takdirin üzerinde bir çabadır. Farkındalık çalışmaları, engellilik alanında araştırmalar, yeni teknolojiler geliştirme ve yeni teknikler üretme, yurt içi ve yurt dışı konularını içeren ortak projeler yapma aynı zamanda belli bilimlerin belli noktalara ulaşması için yeni çalışmaların başlatılması noktasında girişimlerde bulunduk. İnşallah hayırlara vesile olur." diye konuştu.

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        KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kafkas Üniversitesi olarak karanlığa sitem etmek yerine bir mum yakarak, dünyayı ışıtmaya söz vermişiz. İnşallah var olan hizmetlerimizle birlikte etkin bir hizmet süreci götürmüş oluruz. Beyazay öğrenci topluluğunu hemen oluşturup eğitim-öğretim dönemi başlarken şube başkanımızın rehberliğinde etkin bir hizmetin startını vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.

        - Beyazay Derneği Kars Şubesi açıldı

        Derneğin açılış toplantısında konuşan Beyazay Derneği Kars Şube Başkanı Gamze Aydaşa Birdal ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bugün burada sadece bir şubenin kapısını açmıyor, engelleri birlikte aşmak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve daha engelsiz bir toplum için yeni bir umut kapısı açıyoruz. Beyazay ailesinin bir parçası olarak Kars'ta eğitimden sosyal hayata, istihdamdan erişilebilirliğe kadar her alanda çalışmalar yapmayı ve ihtiyaç duyan herkesin yanında olmayı hedefliyoruz. Bu güzel başlangıçta bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyor, şubemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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