Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Karslı ressam 130 yıllık tarihi köşke, sergisiyle dikkati çekti

        Karslı ressam 130 yıllık tarihi köşke, sergisiyle dikkati çekti

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ressam Ekrem Tos, 130 yıllık tarihi Katerina Av Köşkü'nün restorasyonuna dikkati çekmek amacıyla köşk önünde resim sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Karslı ressam 130 yıllık tarihi köşke, sergisiyle dikkati çekti

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ressam Ekrem Tos, 130 yıllık tarihi Katerina Av Köşkü'nün restorasyonuna dikkati çekmek amacıyla köşk önünde resim sergisi açtı.

        Rus işgali döneminde Çar 2. Nikola tarafından yaptırılan 130 yıllık tarihi av köşkünün farklı mevsimlerdeki görünümlerini resmeden Tos, yapının restore edilmesi isteğinde bulunarak, kültürel mirasın korunması için yetkililer ile sanatçılara destek çağrısı yaptı.


        Köşkün yaz ve kış görünümünü yağlı boya ile tuvale yansıtıp ardından resim kağıdına bastıran Tos, AA muhabirine, tarihi köşkün bir an önce yapılması için böyle bir etkinlik yaptığını söyledi.

        Tos, Sarıkamış'ın kendi gibi birçok insana harika bir çocukluk armağan ettiğini belirterek, "Sarıkamış'a şükran borcu olarak yeteneğimi, sanatımı bu yolda kullanarak Sarıkamış'ın dünya mirasına katılması, gereken cevherlerini korumak için tüm duyarlı insanlara başta UNESCO'ya ve sorumlulara çağrıda bulunuyorum." dedi.

        Vatandaşlardan Nazım Öncü de sergi açan ressam Tos'a teşekkür ederek, "Yetkililerin bu Katerina Köşkü'ne bir an önce sahip çıkıp bunu yapmaları ve gündeme getirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

        Sarıkamış ormanları içinde, yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde kurulu, 28 odalı av köşkü ve yanındaki ahşap bina, 19. yüzyıl Baltık mimarisi izlerini taşıyor.


        Temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan inşa edilen ana binanın sağında ve solunda, cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ağaçtan oluşan bölüm bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Kars'ta yağışların ardından yaban hayatı hareketlendi
        Kars'ta yağışların ardından yaban hayatı hareketlendi
        Kars'ta asfalt seferberliği: İl Özel İdaresi yol çalışmalarına hız verdi
        Kars'ta asfalt seferberliği: İl Özel İdaresi yol çalışmalarına hız verdi
        Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'e duygusal veda 3 yıllık hizmetin ar...
        Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'e duygusal veda 3 yıllık hizmetin ar...
        Kars'ta bin 200 dekarlık meraya 12 ton gübre, 41 üreticiye 6 bin 150 kilogr...
        Kars'ta bin 200 dekarlık meraya 12 ton gübre, 41 üreticiye 6 bin 150 kilogr...
        Kars'ta miniklerden polise anlamlı ziyaret: Güvenliği yerinde öğrendiler
        Kars'ta miniklerden polise anlamlı ziyaret: Güvenliği yerinde öğrendiler
        Ani'nin geçmişine ışık tutmak için 5 noktada kazı çalışması yapılıyor
        Ani'nin geçmişine ışık tutmak için 5 noktada kazı çalışması yapılıyor