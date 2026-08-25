Kars'ta 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta biri ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün merkeze bağlı Ölçülü köyünde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve dirgenli kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Kavgada yaralanan 8 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.