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        Kars'ta 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kars'ta biri ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Kars'ta 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kars'ta biri ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün merkeze bağlı Ölçülü köyünde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve dirgenli kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

        Kavgada yaralanan 8 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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