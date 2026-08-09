Kars'ta Ani'nin fethinin 962. yıl dönümü anısına Kick Boks Şampiyonası düzenlendi

Kars'ta UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani'nin fethinin 962. yıl dönümü dolayısıyla Kick Boks Şampiyonası düzenlendi.



Kars İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 10 ülkeden, 135'i kadın olmak üzere, 413 sporcu katılıyor



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin kentin tarihi ve kültürünün tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek "Böylesine anlamlı bir tarihte il müdürlüğü olarak her yıl birbirinden farklı branşlarda spor etkinlikleri düzenliyoruz." dedi.



Turnuvaya katılan sporculardan Can Ahmet Topkaya, "Turnuvaya daha önce 2 defa katıldım ve bu üçüncü olacak. Hedefim burada da dereceye girerek kemer sahibi olmak." ifadelerini kullandı.



Türkiye Kick Boks İl Temsilcisi Serkan Timuroğlu da bu yıl şampiyonanın üçüncüsünü düzenlediklerini ve müsabakaların heyecanlı geçtiğini söyledi.



Azerbaycan'dan turnuvaya katılan Mövlan Seyidov ise müsabakada rakiplerini mağlup ederek kemer kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.



Şampiyona 2 gün sürecek.

