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        Kars'ta araçların camlarını ve bitkileri kırağı tuttu

        Hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kırağı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Kars'ta araçların camlarını ve bitkileri kırağı tuttu

        Hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kırağı etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü ilçede, sabah araçların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarının camlarını kilimle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Büyükbaş besicileri de kırağıyla beyaza bürünmüş meralarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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