Kars'ta boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü
Kars'ın Arpaçay ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Küçükboğaz köyünde 3 yaşındaki Nisanur G'nin boynuna, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada salıncağın ipi dolandı.
Nisanur'u salıncakta hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki kızı Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Nisanur G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçük kızın cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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