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        Kars'ta boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Kars'ta boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Küçükboğaz köyünde 3 yaşındaki Nisanur G'nin boynuna, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada salıncağın ipi dolandı.

        Nisanur'u salıncakta hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki kızı Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Nisanur G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Küçük kızın cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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