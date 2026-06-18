Kars'ta dolu ve şiddetli sağanak etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve şiddetli sağanak etkili oldu. İlçede etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu çevreyi beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sürücüler yollara dolan su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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