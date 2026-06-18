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        Kars'ta dolu ve şiddetli sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve şiddetli sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Kars'ta dolu ve şiddetli sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve şiddetli sağanak etkili oldu.

        İlçede etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu çevreyi beyaza bürüdü.

        Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Sürücüler yollara dolan su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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