Kars'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kars'ın Kağızman ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet B. (38) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Hasan Acara Caddesi'nde, D.A'nın kullandığı 38 AIC 723 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, Ahmet B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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