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        Kars'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kars'ın Kağızman ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 23:50 Güncelleme:
        Kars'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kars'ın Kağızman ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ahmet B. (38) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Hasan Acara Caddesi'nde, D.A'nın kullandığı 38 AIC 723 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, Ahmet B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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