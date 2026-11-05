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        Kars'ta pikap ile tırın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Digor ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Kars'ta pikap ile tırın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Digor ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Cihan B'nin (27) kullandığı 36 FH 465 plakalı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne ait pikap, Kars-Iğdır kara yolu Halıkışlak köyü mevkisinde Ömer G. idaresindeki 06 GBN 605 plakalı silobas dorse takılı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücülerden Cihan B. ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan Cihan B. Harakani Devlet Hastanesine, diğer sürücü Ömer G. ise Iğdır Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Cihan B, Erzurum'a sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

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