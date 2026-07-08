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        Kars'ta sağanak nedeniyle bir evin duvar ve tavanı çöktü

        Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin duvar ve tavanı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 23:24 Güncelleme:
        Kars'ta sağanak nedeniyle bir evin duvar ve tavanı çöktü

        Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin duvar ve tavanı çöktü.

        İlçeye bağlı Hasbey köyünde etkisini gösteren kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Emine D'ye ait evin bir bölümünün duvar ve tavanı çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, evde inceleme yaparak çevrede güvenlik önlemi aldı.






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