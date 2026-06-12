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        Kars'ta sel 5 köyde hasara yol açtı

        Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, 5 köyde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Kars'ta sel 5 köyde hasara yol açtı

        Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, 5 köyde hasara neden oldu.

        Merkeze bağlı Mezra, Susuz ilçesine bağlı Harmanlı ve Yolboyu ile Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar ve Akçalar köylerinde sel meydana geldi.

        Harmanlı köyü yolu ulaşıma kapanırken, bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu, kümes hayvanları telef oldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        İl Özel İdaresi ekipleri sel sularının evlere ulaşmasını önlemek için çalışma başlatırken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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