Kars'ta sel nedeniyle bir köyde hasar oluştu
Kars'ta şiddetli sağanak nedeniyle bir köyde meydana gelen sel hasara yol açtı.
Giriş: 06.07.2026 - 23:01 Güncelleme:
Kars'ta şiddetli sağanak nedeniyle bir köyde meydana gelen sel hasara yol açtı.
Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde sel nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü.
Tarım arazilerinin de zarar gördüğü köyde, kümes hayvanları telef oldu.
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.
Bölgede, sağanak etkisini sürdürüyor.
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