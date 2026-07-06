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        Kars'ta sel nedeniyle bir köyde hasar oluştu

        Kars'ta şiddetli sağanak nedeniyle bir köyde meydana gelen sel hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Kars'ta sel nedeniyle bir köyde hasar oluştu

        Kars'ta şiddetli sağanak nedeniyle bir köyde meydana gelen sel hasara yol açtı.


        Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde sel nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

        Tarım arazilerinin de zarar gördüğü köyde, kümes hayvanları telef oldu.


        Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.

        Bölgede, sağanak etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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