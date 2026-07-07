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        Kars'ta sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Kars'ta sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Tepecik, Polat ve Telek köylerinde şiddetli sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

        Selden en fazla etkilenen Tepecik köyünde bazı evleri su basarken, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine köye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Özel İdaresi ekipleri ayrıca mahsur kalan bazı hayvanları da ahırlardan çıkararak güvenli bölgeye aldı.

        Sel sularına gömülen bazı araçlar kullanılamaz hale gelirken, köylerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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