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        Kars'ta tilki ailesi yuvalarında görüntülendi

        Kars'ta toprak altındaki yuvalarından çıkan 4 tilki yavrusuyla annesi görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Kars'ta tilki ailesi yuvalarında görüntülendi

        Kars'ta toprak altındaki yuvalarından çıkan 4 tilki yavrusuyla annesi görüntülendi.

        Uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından doğanın canlandığı kentte, yavrularıyla yuvalarından çıkan kızıl tilkiler, AA ekibi tarafından görüntülendi.

        Genellikle nisan ve mayıs aylarında yavrulayan kızıl tilkiler, toprağı eşerek oluşturdukları yuvalarda yavrularını büyütüyor. İlk avlanma deneyimlerini de yuva çevresinde yaşayan yavrular, zamanlarının büyük bölümünü oyun oynayarak geçiriyor.

        Kars-Kağızman kara yolu yakınlarında bulunan bir yuvada yaşayan tilki ailesi, çevreden topladıkları yiyecekleri yuvalarına taşıyarak yavrularını besliyor.

        Alanda 4 tilki yavrusu ile annesinin yuvalarının önünde oynamaları görüntülendi.

        Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen kızıl tilkiler de bu zorlu doğa koşullarında yavrularının aç kalmaması için çabalıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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