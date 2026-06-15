Kars'ta tilki ailesi yuvalarında görüntülendi

Kars'ta toprak altındaki yuvalarından çıkan 4 tilki yavrusuyla annesi görüntülendi.



Uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından doğanın canlandığı kentte, yavrularıyla yuvalarından çıkan kızıl tilkiler, AA ekibi tarafından görüntülendi.



Genellikle nisan ve mayıs aylarında yavrulayan kızıl tilkiler, toprağı eşerek oluşturdukları yuvalarda yavrularını büyütüyor. İlk avlanma deneyimlerini de yuva çevresinde yaşayan yavrular, zamanlarının büyük bölümünü oyun oynayarak geçiriyor.



Kars-Kağızman kara yolu yakınlarında bulunan bir yuvada yaşayan tilki ailesi, çevreden topladıkları yiyecekleri yuvalarına taşıyarak yavrularını besliyor.



Alanda 4 tilki yavrusu ile annesinin yuvalarının önünde oynamaları görüntülendi.



Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen kızıl tilkiler de bu zorlu doğa koşullarında yavrularının aç kalmaması için çabalıyor.

