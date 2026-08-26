Kars'ta traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ş.Z.T, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada traktörün üzerinde bulunan 11 yaşındaki Ş.Z.T, dengesini kaybederek düştü. Kazada ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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