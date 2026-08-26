Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kars'ta traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kars'ın Selim ilçesinde traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Kars'ta traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kars'ın Selim ilçesinde traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk öldü.

        İlçeye bağlı Tuygun köyünde tarlada hasat yapan M.T, traktörü samanla yükledikten sonra köye dönmek için yola çıktı.

        Bu sırada traktörün üzerinde bulunan 11 yaşındaki Ş.Z.T, dengesini kaybederek düştü. Kazada ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ş.Z.T, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması

        Benzer Haberler

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kars'ta açılış, STK ve Medya Buluşması...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kars'ta açılış, STK ve Medya Buluşması...
        Kağızman'da ahırda başlayan yangın 2 eve sıçradı
        Kağızman'da ahırda başlayan yangın 2 eve sıçradı
        Yeşilay Kars'tan bağımlılıklara karşı farkındalık çalışması
        Yeşilay Kars'tan bağımlılıklara karşı farkındalık çalışması
        Arpaçay'da yol tabelalarını hedef tahtasına çevirdiler
        Arpaçay'da yol tabelalarını hedef tahtasına çevirdiler
        Kars'ta biçerdöver hasadı kontrolleri sıklaştırıldı
        Kars'ta biçerdöver hasadı kontrolleri sıklaştırıldı
        Hilal ve at nalı şeklinde inşa edildi! Türkiye'de benzeri yok: Gemli Tabya...
        Hilal ve at nalı şeklinde inşa edildi! Türkiye'de benzeri yok: Gemli Tabya...