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        Kars'ta uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

        Kars'ta dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Kars'ta uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

        Kars'ta dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Bayrampaşa Mahallesi Karadağ Tabya yolunda kayalıklar üzerinde duran Y.K, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları kontrollerde Y.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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