Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı.



Kars ve Kağızman Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan şahısların faaliyetlerini deşifre etmek, uyuşturucu sirkülasyonunu engellemek ve vatandaşları zehir tacirlerinden korumak amacıyla çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "parada sahtecilik" suçlarından tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 304 gram sentetik uyuşturucu, 739 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 19 sahte 100 dolar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

