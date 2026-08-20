Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta uyuşturucuyu ayakkabı tabanına gizleyen İranlı zanlı tutuklandı

        Kars'ta uyuşturucuyu ayakkabı tabanına gizleyen İranlı zanlı tutuklandı

        Kars'ta "uyuşturucu kuryelerine" yönelik operasyonda ayakkabı tabanına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Kars'ta uyuşturucuyu ayakkabı tabanına gizleyen İranlı zanlı tutuklandı

        Kars'ta "uyuşturucu kuryelerine" yönelik operasyonda ayakkabı tabanına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda polis ekipleri, İran uyruklu bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüste yakalanan şüpheli Mehdı Maleki'nin (42) üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.

        Şüphelinin giysi ve ayakkabısında detaylı inceleme yapan ekipler, Maleki'nin uyuşturucuyu ayakkabısının tabanına gizlediğini belirledi.

        REKLAM

        Zanlının ayakkabı tabanlarında zulalanmış 20 parça halinde toplam 123,61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Benzer Haberler

        Aras Kuş Cenneti'nde 21 yıllık çalışmalarda 200 bininci kuş kayda alındı
        Aras Kuş Cenneti'nde 21 yıllık çalışmalarda 200 bininci kuş kayda alındı
        Ayakkabısının tabanına gizlediği metamfetaminle yakalandı
        Ayakkabısının tabanına gizlediği metamfetaminle yakalandı
        Ayakkabı tabanına zulaladı: Kars'ta otobüste 123,61 gram metamfetamin ele g...
        Ayakkabı tabanına zulaladı: Kars'ta otobüste 123,61 gram metamfetamin ele g...
        Kars'ta gıda denetimleri aralıksız sürüyor
        Kars'ta gıda denetimleri aralıksız sürüyor
        Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Çelik'ten Va...
        Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Çelik'ten Va...
        Kars'ta "Etkili Hutbe Sunumu" Bölge Finali heyecanı
        Kars'ta "Etkili Hutbe Sunumu" Bölge Finali heyecanı