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        Kars'ta yağmurlardan sonra doğayı çiçek ve kelebekler süsledi

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa, çiçekler ve kelebeklerle süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Kars'ta yağmurlardan sonra doğayı çiçek ve kelebekler süsledi

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa, çiçekler ve kelebeklerle süslendi.

        Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi ve Hançerli düzü bölgesinde hafta boyunca etkili olan yağışların ardından çiçekler açtı.


        Hava sıcaklığının da artmasıyla açan rengarenk çiçeklere konan mavi, kızıl ve farklı renklerdeki kelebekler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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