Kars'ta yağmurlardan sonra doğayı çiçek ve kelebekler süsledi
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa, çiçekler ve kelebeklerle süslendi.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa, çiçekler ve kelebeklerle süslendi.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi ve Hançerli düzü bölgesinde hafta boyunca etkili olan yağışların ardından çiçekler açtı.
Hava sıcaklığının da artmasıyla açan rengarenk çiçeklere konan mavi, kızıl ve farklı renklerdeki kelebekler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.
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