Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta yapay zeka destekli erken uyarı sistemi üreticiyi risklere karşı önceden uyarıyor

        Kars'ta yapay zeka destekli erken uyarı sistemi üreticiyi risklere karşı önceden uyarıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'de yalnızca Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli uzun elma ile endemik kayısı üreticileri, kurulan yapay zeka destekli erken uyarı sistemi sayesinde don, hastalık, zararlı ve olumsuz hava koşullarına karşı önceden bilgilendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Kars'ta yapay zeka destekli erken uyarı sistemi üreticiyi risklere karşı önceden uyarıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'de yalnızca Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli uzun elma ile endemik kayısı üreticileri, kurulan yapay zeka destekli erken uyarı sistemi sayesinde don, hastalık, zararlı ve olumsuz hava koşullarına karşı önceden bilgilendiriliyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Kağızman'da kurulan Tahmin ve Uyarı Sistemi, meyve bahçelerinde sıcaklık, nem, yağış, rüzgar ve toprak gibi çevresel verileri anlık takip ederek tarımsal üretimi etkileyebilecek riskleri önceden belirliyor.

        Sistemden elde edilen veriler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekiplerince saha gözlemleriyle değerlendiriliyor.

        Hastalık ve zararlı riski ile don, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi olumsuzlukların tespit edilmesi halinde üreticilere cep telefonu ve e-posta aracılığıyla uyarılar gönderiliyor.

        Tarımsal meteoroloji istasyonu ile çalışan sistem, yapay zeka destekli analizler sayesinde üreticilere ilaçlama gerekip gerekmediği, uygulanacak ilacın zamanı ve alınması gereken önlemler konusunda da yol gösteriyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kağızman'ın, Aras Havzası'nda meyveciliğin yoğun yapıldığı önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        İlçede yaklaşık 1 milyon kayısı ağacının bulunduğunu belirten Aydın, Türkiye'de yalnızca Kağızman'da yetiştirilen coğrafi işaretli uzun elmanın da bölge ekonomisi açısından önemli bir değer olduğunu ifade etti.

        Meyve bahçelerinde erken uyarı sistemine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle bu yıl sistemi ilçede faaliyete geçirdiklerini belirtti.

        Üreticilerin hastalık, zararlı ve iklim koşullarına karşı zamanında önlem almasını amaçladıklarını anlatan Aydın, bu sistemle önceden biligilendirilen çiftçilere tedbir almaları konusunda mesaj ve mail gönderdiklerini anlattı.

        - Zarar gelmeden önce tespit yapıyorlar

        İl Müdürü Enver Aydın, şunları kaydetti:

        "İklime bağlı çeşitli hastalıklar ve zararlılara karşı tedbirlerin alınması için arkadaşlarımız gereken eğitimi veriyor. Bu cihaz bitkinin yapraklanma döneminde ve değişimini veya sistem içerisindeki feromon tuzakları dediğimiz bölgedeki zararlıların hangi çeşitte, ne kadar yoğunlukta olduğunu tespit ediyor. Aynı zamanda toprağın, havanın, nemini, rüzgar şiddetini ve yağış miktarını önceden tahmin ediyor.

        Kayısı ve coğrafi işaretli uzun elma bahçelerinde bu sistemleri kurmaya devam edeceğiz, ilkini kurduk faaliyete aldık bildirimler göndermeye başladı. İhtiyaç duyulan diğer bölgelerimizde buna benzer sistemleri kurarak vatandaşlarımızın tedbir almaları, ürettikleri ürünlerin heba olmasını engellemek amacıyla önceden bilgilendirmeyi sağlamış olacağız."

        - Sistemin faydasını gördüler

        Aşağı Kümbet Mahallesi Muhtarı ve üretici Adem Adıyaman da üreticilerin sistemi kullanmaya başladıktan sonra faydasını gördüğünü söyledi.

        Erken uyarılar sayesinde ilaçlama zamanını daha doğru belirleyebildiklerini ifade eden Adıyaman, sistemin hem gereksiz ilaç kullanımını azalttığını hem de ürün kayıplarının önlenmesine katkı sağladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti
        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        "Marşımı istemediler"
        "Marşımı istemediler"
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Kars'ta Ağadeve Köyü'ne yeni içme suyu kaynağı: 200 metrede suya ulaşıldı
        Kars'ta Ağadeve Köyü'ne yeni içme suyu kaynağı: 200 metrede suya ulaşıldı
        Ağrı'nın Turizm Potansiyeli Dijital Platformla dünyaya açılıyor
        Ağrı'nın Turizm Potansiyeli Dijital Platformla dünyaya açılıyor
        Kars'ta kamuda iş sağlığı ve güvenliği seferberliği: 6331 sayılı kanun masa...
        Kars'ta kamuda iş sağlığı ve güvenliği seferberliği: 6331 sayılı kanun masa...
        Kars'ta2 köy modern yollara kavuşuyor: Kilit parke çalışmaları başladı
        Kars'ta2 köy modern yollara kavuşuyor: Kilit parke çalışmaları başladı
        Arpaçay'da "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmalarının 2'incisi ge...
        Arpaçay'da "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmalarının 2'incisi ge...
        Kars'ta oteller bölgesine inen boz ayıyla vatandaşın diyaloğu gülümsetti Va...
        Kars'ta oteller bölgesine inen boz ayıyla vatandaşın diyaloğu gülümsetti Va...