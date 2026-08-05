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        MHP Sarıkamış İlçe Başkanlığına Tarık Bilgin yeniden seçildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıkamış İlçe Başkanlığına mevcut başkan Tarık Bilgin yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 17:06 Güncelleme:
        MHP Sarıkamış İlçe Başkanlığına Tarık Bilgin yeniden seçildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıkamış İlçe Başkanlığına mevcut başkan Tarık Bilgin yeniden seçildi.

        Sarıkamış Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Sarıkamış İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından kongrede seçimlere geçildi.


        Tek aday olarak seçime giren mevcut İlçe Başkanı Tarık Bilgin, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.


        Bilgin, kongrede yaptığı konuşmada, partisini daha güçlü hale getirmek için ekibiyle birlikte gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

        Kongrenin birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Bilgin, "Bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin emir ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz kongremiz, birliğimize, beraberliğimize vesile olsun. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım." ifadelerini kullandı.

        Kongreye, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, MHP Kars İl Başkanı Ali Okyay, 13. dönem MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel, Ülkü Ocakları Kars İl Başkanı Cenk Ege Yıldırım, merkez ve çevre ilçe başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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