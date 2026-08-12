Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Sarıkamış'ta "Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası" final müsabakalarıyla sona erdi

        Sarıkamış'ta "Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası" final müsabakalarıyla sona erdi

        Kars'ta Sarıkamış İlçesi Müftülüğü tarafından 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Sarıkamış'ta "Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası" final müsabakalarıyla sona erdi

        Kars'ta Sarıkamış İlçesi Müftülüğü tarafından 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol sahasında gerçekleştirilen programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Bülent Yıldırım, İlçe Müftüsü Muhammet Divani, kurum amirleri, Sarıkamış Diyanet Sendikası temsilcisi Oktay Ekinci, köy ve mahalle muhtarları, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Heyecanlı ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından Kazım Karabekir Mahallesi Beşevler Camii futbol takımı birinci, Üniversite TOKİ Camii ikinci, Merkez Camii üçüncü, Yeni Camii takımı ise dördüncü oldu.

        REKLAM

        Sarıkamış İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, yaptığı konuşmada, Yaz Kur’an Kurslarında çocukların dini ve ahlaki gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif yönlerden de desteklenmesini önemsediklerini söyledi.

        Divani, turnuva boyunca sahada mücadele, dostluk ve kardeşliğin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Organizasyona katılan bütün öğrencilerimizi ve onları hazırlayan hocalarımızı tebrik ediyorum. Programımıza teşrif eden Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, kurum amirlerimize, köy ve mahalle muhtarlarımıza ve bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca tesislerini bizlere tahsis ederek turnuvanın gerçekleştirilmesine katkı sunan Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ve organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        REKLAM

        Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa verildi. Turnuvaya katılan bütün takımlara ise Sarıkamış Diyanet Sendikası tarafından futbol topu hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Fırtına alarmı!
        Fırtına alarmı!
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk

        Benzer Haberler

        Kars'ta Üçpınar Köyü'nde yollar parke taşlarıyla yenileniyor
        Kars'ta Üçpınar Köyü'nde yollar parke taşlarıyla yenileniyor
        Kağızman'da TÜGVA'nın yıl sonu etkinliğinde gençlerle buluşma
        Kağızman'da TÜGVA'nın yıl sonu etkinliğinde gençlerle buluşma
        Kars'ta Gezici Kütüphane Demirkent Köyü'ndeki öğrencilere unutulmaz bir gün...
        Kars'ta Gezici Kütüphane Demirkent Köyü'ndeki öğrencilere unutulmaz bir gün...
        Bakü-Kars uçuşu 100 yıllık hasreti bitirdi: İki kardeşin torunları Kars'ta...
        Bakü-Kars uçuşu 100 yıllık hasreti bitirdi: İki kardeşin torunları Kars'ta...
        Kara akbabalar Sarıkamış ormanlarında nesillerini sürdürüyor
        Kara akbabalar Sarıkamış ormanlarında nesillerini sürdürüyor
        Kars'ta "Uluslararası Meralar ve Göçebe Hayvancılık Yılı" etkinliği düzenle...
        Kars'ta "Uluslararası Meralar ve Göçebe Hayvancılık Yılı" etkinliği düzenle...