Sarıkamış'ta "Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası" final müsabakalarıyla sona erdi

Kars'ta Sarıkamış İlçesi Müftülüğü tarafından 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol sahasında gerçekleştirilen programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Bülent Yıldırım, İlçe Müftüsü Muhammet Divani, kurum amirleri, Sarıkamış Diyanet Sendikası temsilcisi Oktay Ekinci, köy ve mahalle muhtarları, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Heyecanlı ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından Kazım Karabekir Mahallesi Beşevler Camii futbol takımı birinci, Üniversite TOKİ Camii ikinci, Merkez Camii üçüncü, Yeni Camii takımı ise dördüncü oldu.

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Sarıkamış İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, yaptığı konuşmada, Yaz Kur’an Kurslarında çocukların dini ve ahlaki gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif yönlerden de desteklenmesini önemsediklerini söyledi.

Divani, turnuva boyunca sahada mücadele, dostluk ve kardeşliğin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Organizasyona katılan bütün öğrencilerimizi ve onları hazırlayan hocalarımızı tebrik ediyorum. Programımıza teşrif eden Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, kurum amirlerimize, köy ve mahalle muhtarlarımıza ve bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca tesislerini bizlere tahsis ederek turnuvanın gerçekleştirilmesine katkı sunan Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ve organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa verildi. Turnuvaya katılan bütün takımlara ise Sarıkamış Diyanet Sendikası tarafından futbol topu hediye edildi.