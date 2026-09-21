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        Kilis'te 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Kilis'te 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, merkeze bağlı Hisar köyünde bir şüphelinin adresinde yaptıkları aramada 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 65 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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