Kilis'te 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Ekipler, merkeze bağlı Hisar köyünde bir şüphelinin adresinde yaptıkları aramada 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 65 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

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