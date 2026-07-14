Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde Hikmet E, boşanma aşamasındaki eşi Hülya E'ye tabancayla ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hülya E, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Hülya E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli Hikmet E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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