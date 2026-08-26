Kilis'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Kilis'te yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 26.08.2026 - 13:16 Güncelleme:
Kilis'te yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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