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        Kilis'te elektrik direğine çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı

        Kilis'te hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Kilis'te elektrik direğine çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı

        Kilis'te hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        E.N. idaresindeki 66 ACU 673 plakalı hafif ticari araç, ters yönde seyir halindeyken Öncüpınar Gümrük yolu üzerinde, elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.S.A. yaralandı.

        Yaralı, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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